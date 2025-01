Atalanta, la stagione di Kossounou rischia di essere già finita: due Ordonez per Gasperini

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Una pessima notizia in casa Atalanta ha rovinato le ore precedenti all'importantissimo scontro diretto con la Juventus. Il difensore Odilon Kossounou, arrivato in estate ed entrato in tempi record nelle rotazioni di mister Gasperini, è incappato in un infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori, a destra. In partitella, è andato incontro a un tiro di Brescianini e un allargamento innaturale della gamba ha provocato la lesione muscolare all’altezza del tendine. Un infortunio che potrebbe rivelarsi ancora più grave del previsto, dato che nei prossimi giorni Kossounou volerà a Barcellona per consultarsi con il luminare Ramòn Cugat, chirurgo specializzato in questo tipo di infortuni. Se si tratterà di distacco del tendine, si potrebbe rendere necessario un intervento chirurgico che terrebbe fuori Kossounou circa quattro mesi, quando cioè la stagione sarà ormai finita.

COPERTA CORTA - Una perdita importantissima in un reparto con gli uomini spesso contati o per infortuni (Djimsiti è appena rientrato dopo i 10 punti di sutura per la ferita procuratosi nell'ultimo match con l'Udinese, Scalvini rientrato nelle rotazioni dopo la rottura del crociato nell'ultima partita della scorsa stagione) oppure per i cartellini gialli (Hien e Kolasinac sono entrambi diffidati e rischiano di saltare il Napoli). E proprio dalla retroguardia nerazzurra ha appena preso il volo destinazione Premier League (Ipswich Town, in prestito secco fino a giugno 2025) Ben Godfrey, considerato un esubero per il poco spazio ottenuto in campo da agosto a gennaio (solo 95 minuti), che però ad oggi, con tutte le competizioni da giocare e le ambizioni che crescono, poteva rivelarsi utile.