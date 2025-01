Getty Images

si affrontano al Gewiss Stadium nel recupero della 19esima giornata di, nel match che vede il ritorno a Bergamo da avversario da parte del grande ex, che in estate è passato dai nerazzurri ai bianconeri per 60 milioni di euro. Al fischio d'inizio,è terza in classifica con 42 punti, mentreè quinta con 33 punti. Nelle ultime tre partite giocate entrambe le squadre hanno raccolto una sconfitta nelle semifinali di Supercoppa italiana (l'Atalanta contro l'Inter e la Juventus contro il Milan) e due pareggi in campionato (i nerazzurri con Lazio e Udinese, i bianconeri con Fiorentina e Torino). Per quanto riguarda, in totale sono 144 in partite ufficiali, con un bilancio di 75 vittorie per la Juventus, 52 pareggi e 17 vittorie. I gol della Juventus sono 259, quelli dell'Atalanta 128. Stasera tutti in campo 20.45,

Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Hien, Kakari, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini.Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez. All. Hugeux (Thiago Motta squalificato). A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.DoveriMarini e Chiffi

