Juventus, ora la verità: Motta, Giuntoli e i rapporti con la squadra. Atalanta e Milan match decisivi per il 'progetto'

La trasferta di domani dellasul campo dell'si presenta come un vero e proprio, fissato per sabato alle 18 all'Allianz. L'ambiente juventino, osservato oggettivamente, appare come una, pronte a esplodere in una direzione o nell'altra a seconda dei prossimi risultati.Perché se è vero che la(la seconda stagionale dopo quella con lo Stoccarda in Champions League) ha(in particolare sulla gestione del cambio di Vlahovic da parte dell'allenatore), è anche vero che. E questoin 19 partite giocate in campionato, molti dei quali più simili a delle sconfitte che a dei punti guadagnati, a causa delle rimonte subite da situazioni di vantaggio.

Ecco, ora. Così come, allo stesso tempo,a una rosa giovanissima e inesperta (la seconda più giovane della Serie A dopo il Parma, con una media d'età di 24,1 anni), e sicurezze a un allenatore che siede per la prima volta sulla panchina di una big.Ad oggi, alla vigilia della trasferta di Bergamo, che per l'ex nerazzurro Teun Koopmeiners e per tutta la Juventus si presenta come insidiosissima,, sia per quanto riguarda le scelte di mercato fatte in estate da, con le loro conseguenze, sia per quel che concerne le decisioni didal punto di vista tecnico, tattico e di gestione dello spogliatoio.

siamo entrati nel dettaglio nei giorni scorsi, con le rispettive analisi: GLI ERRORI DI GIUNTOLI In questa sede, per concludere,, che anche altri commentatori hanno messo sotto la lente di ingrandimento in queste ore (Leggi: Caressa: "Alla Juventus rapporti interni non giusti ", oppure: Gazzetta - Juventus, Locatelli e la squadra hanno chiesto un confronto con Motta ). Per una società come la Juventus, in cui storicamente gli spifferi di spogliatoio e le problematiche interne difficilmente escono all'esterno,. E non è difficile elencare i casi riguardanti

ai vertici (il presidente Gianluca Ferrero e l'ad Maurizio Scanavino arrivano da altri ambienti),e senza né un aiuto né un contraddittorio interno nelle scelte di mercato e di gestione,su una panchina così importante,: gli ingredienti per una ricetta che sembra un rebus ci sono tutti.E forseassegnate in mezza stagione. Cosa cheha commentato così: "Se si danno sei fasce da capitano vuol dire che il leader deve essere solo chi sta panchina, la mia idea è quella. Io non ho mai visto una società dare sei fasce diverse ai giocatori".

, insieme al mercato:e unito,dentro una crisi dagli esiti imprevedibili.