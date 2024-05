Atalanta, Demiral contro Gasperini: 'Non andrei a cena con lui. Non mi piace come tratta i giocatori'

A muso duro. Merih Demiral, difensore turco classe 1998, autore di 3 gol in 70 partite con l'Atalanta, ha parlato del suo difficile rapporto con Gian Piero Gasperini, suo ex allenatore e artefice dei successi dei bergamaschi, che in una settimana giocheranno due finali (questa sera in Coppa Italia contro la Juventus, mercoledì 22 maggio a Dublino in Europa League contro il Bayer Leverkusen): "Come allenatore non si discute, - ha detto a La Gazzetta dello Sport - parlano i risultati per lui.".

Anche se sono sempre stati smentiti i pettegolezzi riguardo a una lite,. Nel 2023, dopo un biennio al Gewiss Stadium, Demiral saluta Bergamo per accettare la proposta dell'Arabia Saudita e in particolare dell'Al-Ahli. La cessione arriva dopo mesi di incomprensioni e un rapporto ormai irrecuperabile con Gasperini.