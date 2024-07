Atalanta, Koopmeiners e O'Riley: insieme si può

Redazione Calciomercato

Mentre impazza iltra i gruppi di tifosi dell'Atalanta, ovvero quale ruolo ha pensato per lui mister Gasperini, se trequartista, esterno offensivo, falso nove o centravanti, c'è una questione che rimane in sospeso.il club dei Percassi sembrava a un passo dalla fumata bianca ma nelle ultime ore ilAlla società di Glasgow non bastano più. Ventinove milioni, una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza orobica, che sta prendendo tempo. Anche perché c'è un altro centrocampista su cui ha messo gli occhi nel frattempo l'Atalanta:il mediano sempre classe 2000 del Frosinone. La tentazione di scavalcare nella corsa ilche deve prima cedere uno tra Gaetano e Cajuste, è tanta, anche perché il suo costo è meno della metà di quello dell'inglese.

Una cosa però è certa: l'operazione per il capitano degli scozzesi, che precede Brescianini nella lista dei desideri e che nell'amichevole con isi è reso protagonista di una doppietta,L'olandese non è in vendita per i Percassi, e al momentoAnche perché la Juve fatica a vendere Soulé e non non può ancora permettersi il tesoretto da 60 milioni che potrebbe far cambiare idea ai Percassi. Eppure, l'Atalanta non smette di preparare laI due infatti possono convivere in campo, seguendo il motto del Gasp: "Le big non cedono, semmai si rinforzano, soprattutto nel reparto offensivo". L'uno non esclude l'altro, anzi, si integrano perfettamente in un 11 da Champions.

spaziando tra il centrocampo (raramente), la trequarti, l'esterno e l'area davanti al portiere. Si inserisce spesso, tira dal limite, guadagna punizioni e soprattutto fa inserire i compagni. Per i tifositalmente sono tanti i ruoli che ha rivestito con mister Gasperini. La stellina dei Celtic nata a Londraduttile e con potenzialità ancora inespresse, ma che ha preso casa in mediana. Da lì è abile a difendere, fare muro sull'avanzata avversaria, far partire spunti per l'attacco. Una preziosa spalla perper far riposare il tandem vincente che però non può (più) giocare tutte le partite in tutte e tre le competizioni. Diversamente da, e diversamente dache ormai parte solo più avanzato. Nel tridente.

Il sogno dell'Atalanta è di averli entrambi, in campo il 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid.