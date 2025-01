Atalanta-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Atalanta e Juventus fanno un passo indietro per chiudere il girone d'andata con il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. La squadra di mister Gasperini non vince dal 22 dicembre,I nerazzurriscavalcati da Napoli e Inter, e ora non vogliono perdere altri punti per rimanere agganciati al treno scudetto. I bianconeri invece hanno infilato, costato anche l'espulsione al tecnico allievo di Gasperini Thiago Motta.

Partita: Atalanta-JuventusData: martedì 14 gennaio 2025Orario: 20:45Canale TV: DAZN, SkyStreaming: DAZN, SkyGo, NOWMister Gasperini non ha parlato alla vigilia, ma la società ha fatto sapere che dopo il trauma cranico di Djimsiti si è fermato anche Kossounou, infortunato agli adduttori. Difesa risicata quindi, con Scalvini, Hien, diffidato, e Kolasinac, mentre Cuadrado e Retegui proveranno fino all'ultimo a riaggregarsi in gruppo. Ha una chance Samardzic, entrato bene nella ripresa a Udine, per spingere in rete Lookman e De Ketelaere, che devono riscattarsi dopo la prova con l'Udinese. Thiago Motta invece valuterà Vlahovic, ancora in dubbio, mentre perde Conceicao​, che non ce la farà ad esserci a Bergamo. Torna titolare dalla squalifica invece Locatelli.

Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre trasmessa in diretta tv anche da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, la gara sarà visibile tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, si potrà assistere alla gara, anche su smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Un'altra opzione è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.Per Dazn la telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Per Sky invece la commenteranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.