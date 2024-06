Atalanta, la Premier bussa alla porta anche per Lookman

Redazione Calciomercato

La tripletta segnata nella finale di Europa League ai danni dell'imbattibile Bayer Leverkusen, non ha di certo aiutato l'Atalanta a tenere lontani gli occhi delle big da Lookman, l'attaccante nigeriano goleador per due stagioni,Oltre che a cedere vendere i suoi esuberi, da Bakker ad Adopo, e a rinforzare la rosa con un nuovo Hojlund e un paio di difensori esperti, l'Atalanta deve lavorare alacremente anche per trattenere alcuni suoi gioielli: Lookman è un pilastro per il tridente nerazzurro che, insieme a Scamacca e De Ketelaere, i Percassi hanno messo in cassaforte. La filosofia dell'Atalanta però è di non dire no aquelle maxi cifre che le big della Serie A non possono permettersi ma le squadre della Premier sì.

I Percassi comunque hanno fissato il prezzo, puntando al rialzo:Tra i club interessati al momento ci sonotutti disposti a fare un’offerta vicina ai 60 milioni. L’Atalanta comunque non perderà due pezzi pregiati: se cederà Koopmeimers, in ripresa dal suo infortunio che l’ha costretto a saltare gli Europei e a non far lievitare ulteriormente la sua valutazione, tratterrà Lookman a ogni costo.