Atalanta, non solo De Ketelaere: dal Milan ecco un altro attaccante

16 minuti fa



L’Atalanta si prepara a un'altra annata da protagonista. La fresca vincitrice dell'Europa League sta pensando a come rinforzarsi: tra le tante idee ce n'è una che porta ancora al Milan.



Dopo l'affare De Ketelaere, con il belga che è stato riscattato dai nerazzurri, ora a Bergamo potrebbe arrivare Alexis Saelemaekers. Anche lui belga, nella scorsa stagione ha brillato in prestito al Bologna ma ora, tornato al Milan, potrebbe ripartire. Su di lui si è interessata anche la Juve del suo ex tecnico Thiago Motta.