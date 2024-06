Getty Images

Il fantasistavuole continuare il suo matrimonio con l'Atalanta almeno tanto quanto l'amministratore delegatoLa dirigenza nerazzurra seguiva infatti il belga non da mesi ma da anni prima del fatidico sì pronunciato lo scorso agosto, arrivato al termine di settimane di riflessioni. Negli anni passati ai Percassi CDK piaceva così tanto che avevano pensato a lui come possibile erede diIl destino poi aveva voluto diversamente, a Bergamo era arrivato il russo. La scorsa estate però la macchina del mercato si era mossa in tempo, di nuovo per il belga, e questa volta era arrivato il sì di tutte le parti. Per questo motivo non c'è alcun dubbio che l'Atalanta voglia riscattare De Ketelaere, il cui talento sarebbe stata disposta ad aspettare anche per più tempo: il belga invece è esploso subito,dell'Europa League, e a maggior ragione queiora sono pronti a essere versati nelle casse del Milan. Anche il suo ingaggio sarà rialzato:

La strategia dell'Atalanta semmai è un'altra: prendere tempo per sperare in uno sconto, in virtù degli ottimi rapporti tra i club e del riscatto, anche personale, di unPiù che lo sconto però, all'Atalanta interesserebbe di più togliereche dovrebbe versare al club rossonero. In caso non si riuscisse a trovare l'accordo, allora sì che l'Atalanta chiederebbe lo sconto: se il Milan in futuro guadagnerà una certa cifra da quella percentuale, sarà proprio grazie al lavoro fatto in tempi record da mister Gasperini.