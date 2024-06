Getty Images

Atalanta, iniziata la demolizione del settore ospiti: il video

51 minuti fa



Sono cominciate le attività di demolizione del settore ospiti del Gewiss Stadium, conosciuto anche come Distinti B, per concludere la riqualificazione dell'impianto. L'intervento è stato spostato a fine stagione a causa dell'obbligo di giocare le partite ufficiali con una zona dello stadio dedicata agli ospiti,: fino a domenica 2 giugno erano occupate dai tifosi della Fiorentina. Sono state demolite le scale di accesso ed è stata smantellata la torre faro per un intervento che ora sarà completata con la demolizione dello spicchio di stadio: la cabina elettrica di trasformazione presente è stata completamente smantellata e sostituita con una nuova, che è già presente nella pancia della nuova Curva Sud Morosini.







Con l'intervento di demolizione e la ricostruzione dell'ultimo spicchio di settore ospiti saranno completati i lavori allo stadio per la prossima stagione: l'obiettivo è concluderli per fine agosto, per un campionato che dovrebbe vedere l'Atalanta impegnata in trasferta nella prima e nella seconda giornata. Appena in tempo per la Super Champions, la prima che si giocherà a Bergamo con lo stadio al completo. La capienza del Gewiss Stadium sarà di circa 25 mila persone.