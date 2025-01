Getty Images

Un presupposto doveroso. Quello invernale per definizione. E quindi anche se è appena iniziato, potrebbe anche già essere finito per l’Atalanta. Il club ha infatti le idee molto chiare, anche se il condizionale è d’obbligo:che hanno sottolineato come in questa stagione la priorità dell’Atalanta fosse fin da giugno quella di rinforzarsi ed essere ambiziosa e competitiva, trattenendo quindi tutti i big. Ci hanno provato anche con

Qualche parola diversa si è sentita da misterper cui il suo reparto preferito, l'attacco, non è mai abbastanza completo, e per questoAnalizzando i numeri, la capolista del campionato in questa stagione, al 7 gennaio 2025, registrarealizzati complessivamente dalla squadra (di cui 43 in campionato, il Napoli a pari punti ne ha segnati 27).

12 gol e 6 assist in 1553 minuti giocati (poco più di 17 partite),14 reti e 4 assist in 1393 minuti (poco più di 15 partite),3 gol e 3 assist in 499 minuti (5 partite e mezza),4 reti in 708 minuti (poco meno di 8 partite),2 reti e 4 assist in 1532 minuti giocati (poco più di 17 partite),5 gol e 4 assist in 889 minuti (poco meno di 10 partite).

arrivi di De Ketelaere e Scamacca che hanno portato alla finale di Coppa Italia, a un posto in Champions e alla Coppa di Europa League: la scorsa stagione le partite disputate fin qui furono 25, madel gennaio 2024. Questo, con lo stesso numero di attaccanti e giocatori offensivi a disposizione: come quest’anno, anche la scorsa stagione eranomai utilizzato al pari Scamacca, perché al 5 gennaio 2024 Tourè era sempre rimasto ai box. Quindi,per cui in questo momento il club si sente a posto e competitivo in attacco.

E non solo lì:così come Scamacca, è consideratoche, come in Arabia, potrà impiegare il duttile classe 2003. La rosa è ritenuta quindi già completa e ambiziosa ma, detto questo, il club sarà comunque attento alle opportunità che si presenteranno da qui a febbraio. Devono però essere grosse occasioni, anche dal punto di vista economico.Anche perché, a metà stagione, in un momento delicato, sono tanti i quesiti a cui trovare risposta. Già è arduo trovare offerte dal punto di vista economico e squadre disposte a privarsi di giocatori importanti. Ma poi non è nemmeno così facile inserirsi in tempo zero in un meccanismo di gioco ben rodato come quello gasperiniano. Nei mercati invernali dell’era Gasperini finora a Bergamo sono arrivatihe comunque era stato messo sotto la lente in estate.