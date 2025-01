Getty Images

Atalanta, ecco quando torna in campo Cuadrado

Paolo D'Angelo

47 minuti fa



L'avventura di Juan Cuadrado con l'Atalanta non si sta rivelando particolarmente fortunata in termini di continuità. L'esterno colombiano, infatti, lo scorso 31 dicembre aveva riportato un nuovo problema fisico: una lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro.



La domanda che sorge, quindi, spontanea è: ma quando tornerà a disposizione l'ex Inter e Juve? Come per Retegui - anche lui ancora ai box per un infortunio muscolare - è molto probabile che Cuadrado possa tornare a disposizione per la sfida di campionato contro la Juventus del 14 gennaio, o alla peggio per quella con il Napoli, in programma il 18.