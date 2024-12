Atalanta, le pagelle di CM: De Ketelaere si vendica, Lookman eroe. Kolasinac protagonista su due fronti

Getty Images

: si era appena infilato i guantoni quando para con qualche difficoltà su Pulisic salvando la porta. Reattivo su Morata.Leao è dalla sua parte quando riesce a servire Morata per il gol del pari, ma lui non c’è, è alla ricerca della profondità che spesso trova. Ci prova di testa nella ripresa.(Dal 31’ s.tdà freschezza in difesa, gestendo con nervi saldi).prova a raggiungere in scivolata Morata ma sul pari arriva tardi, poi è sempre in anticipo e sventa tutto.prova di sacrificio del bosniaco che frena Pulisic e Loftus-Cheek di fisico. Dalla sua spizzata il colpo di testa di Lookman per la vittoria.

: Leao è un cliente difficile per la fase di copertura, in attacco corre ma tira debolmente davanti alla porta e il giallo.marca Reijnders, ma quando Leao fa partire i dribbling non c’è storia, dà indicazioni da allenatore in campo ai compagniil più in forma a inizio gara, brilla nei primi dieci minuti inventando due occasioni d’oro, si spegne un po' nella ripresa ma continua a fare il lavoro sporco.conquista angoli e punizioni, sul pareggio non si dà per vinto e tiene accesi i compagni.(Dal 47' s.t.

: brucia diverse occasioni calciando alto o telefonato, manca di cinismo.(Dal 31’ s.t.: entra da titolare, regala cioccolatini a Lookman, ci prova di mancino e alza l’intensità in attacco).la sua rivincita è servita, al 12’ pt lo stadio esplode per il suo gol di testa. Supera Hernandez, supera il suo passato. Continua ad essere il migliore duettando con Lookman.(Dal 31’ s.t.: entra per il gol della vittoria ma spreca il 3-1).il nigeriano ci prova da fuori ed è sempre pericoloso, scarta Emerson con facilità, e adesso ha imparato a segnare anche di testa, decisivo. Il goleador eroe, dall'Europa alla Serie A.

(Dal 45' s.t.su indicazioni di Gasperini, lascia in panca Kossounou e Retegui e nel primo tempo si sente un po’ la mancanza dell’altezza del primo e del cinismo del secondo che riserva per la ripresa. Non dare riferimenti con l'attaccante è comunque la scelta vincente, indovina i cambi e si prende meritatamente la vetta.