AFP via Getty Images

Il secondo anticipo dellaoffre un big match: alle 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, si affrontanoLa Dea dicerca la nona vittoria di fila in campionato per scavalcare il Napoli e portarsi momentaneamente in vetta alla classifica.Il Diavolo di, invece, dopo i bei successi su Empoli in A e Sassuolo in Coppa Italia, ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi nella lotta per la parte alta della classifica.: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.. Gasperini.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Atalanta - Milan in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Atalanta - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.. Fonseca.