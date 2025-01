Atalanta, le pagelle di CM: Retegui, doppietta da fenomeno! E Gasp resta in zona Scudetto...

GETTY

Carnesecchi 6Forse non è posizionato al meglio nel gol di Nico Paz. Un paio di rilanci imprecisi.Djimsiti 6Attenziona Strefezza e lo tiene a bada, ma sul gol comasco c'è Nico Paz solissimo in area.Scalvini 5,5Ancora lontano dalla forma dei tempi migliori.(10' st Ruggeri) 6Maggior dinamismo su quella zona di campo dopo il suo ingresso.Kolasinac 6,5Tiene in gioco Fadera nell'azione che porta al gol di Paz. Scuote continuamente i suoi, capitano senza fascia.Cuadrado 6Gasperini gli cambia fascia a metà primo tempo. Pochi spazi per far vedere la sua tecnica.

(10' st Brescianini) 7Entra e mette subito in mezzo l'assist giusto per Retegui. Si ripete poco dopo con un altro pallone per il compagno. Giallo nel finale.de Roon 6E' un difensore aggiunto, per recuperare un pallone si scontra di testa con Perrone e deve lasciare il campo.(1' st De Ketelaere) 6Più utile dietro che sulla trequarti. Quando segna la terza rete il gol viene annullato per un tocco involontario di braccio.Ederson 6,5Più palloni persi che recuperati, strano per uno come lui. Ma il terzo gol (poi annullato) è tutto merito suo con un gran lavoro a metà campo.

Zappacosta 5,5Perde un rimpallo sull'azione del gol di Nico Paz. Il tecnico lo lascia fuori all'intervallo, per rotazione.(1' st Bellanova) 6Più dinamismo dalle sue parti.Samardzic 6Partita 'sporca' e poco adatta alle sue qualità, ma aiuta anche in copertura. Perde diversi palloni.Lookman 6Quando può si accentra e mira la porta, Gasp gli chiede di velocizzare gli scambi. Ammonito nella ripresa ma non è colpevole del fallo in attacco.(33' st Toloi) 6,5Utilissimo negli ultimi minuti, la sua esperienza serve.Retegui 8Fatica a trovare spazi in avanti, ma nella ripresa mette due gol da centravanti puro con pochissimi palloni toccati.

All. Gasperini 6,5La squadra inizia con qualche errore di impostazione, forse con la testa già a Barcellona. Manda in campo Brescianini che mette in mezzo i due palloni d'oro per Retegui.