Atalanta, le pagelle di CM: Retegui non si ferma più, che siluri Samardzic!

sventa a guantone aperto una palla gol di Oristanio, interviene al momento giusto lasciando i pali per bloccare l’avanzata veneta e mantiene la porta inviolata su Busio. Era da due mesi che l'Atalanta non prendeva nemmeno un gol in Serie A.si fa scappare qualche volta Zampano, ma ha appena recuperato dall'infortunio e i suoi 90 minuti sono una vittoria.: chiusure last minute decisive nel primo tempo.bene anche in difesa).arretrato ancora in retroguardia, fa il suo dovere nonostante preferisca il centrocampo.

ottimi passaggi, anche lunghi, per Retegui in corsa verso la porta: grazie all’emergenza in difesa ha la chance per partire titolare a centrocampo, ma la sua vena di trequartista si vede al 7’, quando ha il guizzo giusto per portare subito l’Atalanta in vantaggio.spende un giallo in un momento di sofferenza, ma non riesce a evitare falli rischiosi con un'ammonizione pendente. Ottimo intervento, pulito, su Oristanio.: sarà utile in questo tour de force).buoni spunti sulla sinistra, corre e legge le azioni in tempo.

peccato che il suo mancino non trovi la porta, nemmeno sullo schema da punizione provato più volte.prezioso rinforzo, precisi i passaggi a Cuadrado e i mancini verso il sette che sfiorano la rete).: la sua unica colpa nel primo tempo è fermarsi all’assist senza concretizzare le tante occasioni cercate o suggerite dai compagni, ma si rifà subito nella ripresa con un bel pallonetto: sono 6 reti e 2 assist messi a segno negli ultimi 15 giorni. Fenomenale.motivato, sta ritrovando piano piano la condizione).

sui calci piazzati potrebbe fare meglio, in area è la solita trottola che si ferma alla traversa.un esterno offensivo a tutto tondo che però deve riprendere il piede e la velocità).: non fa alcun calcolo il tecnico dei bergamaschi, che manda in campo la formazione migliore. I suoi però sprecano troppo lasciando aperta la gara, ma questa volta i ricambi fanno la differenza e le sostituzioni gli regalano un'altra Atalanta. Ovazione del settore ospiti.