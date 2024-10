Getty Images

E' un giorno speciale per l'che compie 117 anni nell'anno solare in cui ha raggiunto il suo traguardo più importante: la vittoria dell'Un compleanno da festeggiare perad dei bergamaschi, che ha rilasciato una lunga intervista a Radio Serie A: "Questo compleanno è speciale perché avviene nell’anno in cuiFa piacere essere una società a cui ispirarsi".sono tornati nel 2010, dopo la prima avventura da presidente didurata dal 1991 al 1994: "Nel 2010, dopo la retrocessione, c’era bisogno di dare una mano e riaprì l’opportunità di fare il presidente dopo l’addio del 1994.Sapevamo in che avventura ci stavamo imbarcando e siamo ripartiti dalle fondamenta. Gli obiettivi erano chiari:che per noi era la casa della squadra, rendere centrale il settore giovanile eil prima possibile con l'obiettivo della permanenza in categoria per 10 anni, cosa mai successa nella storia della società".

Fiore all'occhiello della proprietà è ill'impianto di proprietà dei bergamaschi: ". Grazie allo sforzo di tutta la famiglia Atalanta abbiamo iniziato un percorso, proprio a cavallo della ricorrenza dei 110 anni di storia, che ha avuto il suo reale inizio con l'acquisto dello stadio. Da quel giorno è partita la ristrutturazione. È unoed è la più grande infrastruttura mai realizzata nella nostra storia. Rappresentae abbiamo potuto godere del miglioramento passo dopo passo".

dell'Europa League l'asticella si è alzata anche per la Dea: "Quando si raggiungono dei risultati, le aspettative si alzano. Vogliamo cercare, con tante difficoltà, diche garantiscano il futuro della società. L'obiettivo di mio papà e dei Pagliuca è avere una società sana, ma senza tirarci indietro: sul mercato abbiamo speso più di 130 milioni e con lo stadio è stata la stessa cosa. D'Amico, dopo l'infortunio di Scamacca,n tempo record e ci sta dando grandissime soddisfazioni.

L'Atalanta vuole mantenersi all'avanguardia. Dopo la seconda squadra - l'Atalanta Under 23 che milita in Serie C - Luca Percassi pensa anche a una"Laci sono state proposte partnership, ma la linea guida è quellaDi base siamo curiosi perché questo mondo è in continua trasformazione, non escludiamo nulla ma con la premessa che qualsiasi cosa possa arrivare, arriverà con l'unico obiettivo di migliorare sempre l'Atalanta".