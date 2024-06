Getty Images

Atalanta, Musso torna sul mercato: c'è una pretendente

un' ora fa



Travagliata la stagione del portiere argentino Juan Musso all'Atalanta, che però ha avuto il suo miglior epilogo. Partito titolare a inizio agosto, mister Gasperini che l'aveva voluto dall'Udinese aveva deciso di puntare di nuovo su di lui dopo che nelle ultime gare del 2022/2023 era stato soppiantato da Sportiello già al Milan, ha piano piano lasciato il posto a Carnesecchi. Il giovane portiere classe 2000 sbocciato nella Primavera era una sicura plusvalenza per i Percassi e si è guadagnato spazio tra i pali da titolare.



Il portiere dell'Atalanta però ha continuato a lavorare sodo, per cui il tecnico di Grugliasco gli ha ridato i guantoni per l'Europa: la scelta si è rivelata perfetta, tanto che Musso, caricato dal prestigio della competizione, ha portato la squadra a vincere la Coppa tra una parata e l'altra, con il clean-sheet della finale. Ora però le strade di Juan Musso e dell'Atalanta potrebbero dividersi: lui, che vorrebbe tornare a giocare anche in campionato, piace al Villarreal, contro cui giocò una delle migliori partite in nerazzurro. Il club spagnolo, quando fa riposare il giovane Jørgensen, si affida alle parate di Pepe Reina, che però ad agosto avrà 42 anni, e da mesi segue da vicino l'argentino per fare il salto di qualità. La richiesta però per Musso da parte dell'Atalanta sarebbe superiore ai 20 milioni per rientrare della spesa fatta in casa Udinese.