Atalanta, l'ad Percassi: "Riparleremo col Milan di De Ketelaere, se la Juve chiama per Koopmeiners..."

Pasquale Guarro, inviato

un' ora fa

Luca Percassi parla del presente e del futuro dell'Atalanta. L'amministratore delegato del club nerazzurro ha parlato a margine dell'evento "La notte della C" alla Triennale di Milano: "Con Gasperini abbiamo un ottimo rapporto, è a Bergamo da otto stagioni - ha dichiarato Luca Percassi -, un caso unico di longevità in Italia e in Europa. Ci conosciamo molto bene, quest'anno abbiamo fatto benissimo come risultati".



CDK CON LO SCONTO? - "Il riscatto di De Ketelaere? Abbiamo finito il campionato ieri, nei prossimi giorni ci vedremo con il Milan. Avremo modo di parlare e di riprendere la storia da dove siamo partiti con loro nella relazione, sapendo quello che l'Atalanta ha fatto in questi mesi e quanto fatto comunque molto bene da Charles".







JUVE SU KOOPMEINERS - "Giuntoli? Oggi non l'ho visto. Se arriva una telefonata per Koopmeiners? Io rispondo sempre a tutti, ci mancherebbe. Scamacca resta, puntiamo ancora su di lui. Lookman? Ce lo teniamo stretto, poi il mercato è sempre imprevedibile. Vediamo".