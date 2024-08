Atalanta, Musso va a Madrid: contatti con Rui Patricio

Getty Images

La mini-rivoluzione di fine mercato intrapresanon accenna a fermarsi e, dopo l'acquisto di Bellanova, l'uscita diapre una nuova frontiera di trattative per il ds Tony D'Amico.Il portiere argentino che fu prelevato dall'Udinese soltanto due anni fa per 25 milioni di euro è già pronto a lasciare Bergamo sciogliendo anche i dubbi di Gasperini sul dualismo con Carnesecchi.

In questo senso sono vivi in queste ore i contatti con, ma svincolato dopo l'ultima stagione e quindi pronto all'occorrenza a partire in panchina alle spalle del 2000 Carnesecchi. Si tratta dell'ex-Romache a fine stagione non ha rinnovato il suo accordo con i giallorossi e che è rimasto senza contratto. Già trattato dal Monza, nel corso dell'ultima annata con l'arrivo di De Rossi in giallorosso aveva perso il posto in favore di Svilar e oggi si ritroverebbe a dove combattere per un posto da titolare con Carnesecchi a Bergamo.