è il match scudetto della 21esima giornata della Serie A 2024/25 con calcio d'inizio al Gewiss Stadium di Bergamo a partire dalle 20.45. I padroni di casa dihanno iniziato male il 2025 con l'eliminazione in Supercoppa e un solo punto raccolto nel pari 0-0 contro l'Udinese. Gli ospiti dialle prese con l'assenza per cessione al PSG del "pezzo da 90" Kvaratshelia vogliono invece difendere il vantaggio in classifica e il primo posto. All'andata finì 3-0 per i nerazzurri in trasferta al Maradona è questo il parziale da ribaltare per avere il vantaggio eventuale negli scontri diretti.

Partita: Atalanta-Napoli

Data: sabato 18 gennaio 2025

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.