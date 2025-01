Il Napoli batte 3-2 anche l'Atalanta. Lukaku gol e Conte piazza lo scatto scudetto

AFP via Getty Images

Scatto scudetto per Antoniochee lancia il suoa +7 sulla prima delle due dirette concorrenti per la corsa al titolo. Più forte della cessione di Kvaratskhelia, più forte anche del vantaggio iniziale di Retegui e del pareggio di Lookman che aveva pareggiato il momentaneo 2-1 firmato Politano e McTominay. È dila testata finale che vale il 3-2 finale, i tre punti e che fa segnare la sesta vittoria consecutiva per gli azzurri.che da dopo natale a oggi ha collezionato 3 pareggi e 2 sconfitte, cocenti, una in Supercoppa contro l'Inter e l'altra oggi contro il Napoli, non a caso le due rivali scudetto.

Atalanta-Napoli 2-317' Retegui (A), 27' Politano (N), 39' McTominay (N), 55' Lookman (A), 79' Lukaku (N)LA CRONACA89' - Pasalic di testa, Meret non tocca e la palla finisce alta79' GOL - Anguissa sgroppa lungo la fascia sinistra e crossa a centro area dove Lukaku sposta un troppo leggero Scalvini e di testa batte Carnesecchi70' De Ketelaere entra e si mette subito in moto: cross di Bellanova e colpo di testa su cui Meret dice no.57' - Lookman pesca il taglio di Samardzic che calcia di prima sul primo palo trovando al deviazione di Meret in angolo55' GOL - Lookman fa un gran numero per liberarsi di Di Lorenzo sulla trequarti e si invola verso la porta rincorso da tre giocatori del Napoli. Politano gli sporca la palla, ma il nigeriano si coordina e calcia in diagonale battendo Meret sul palo lontano

53' - Samardzic innesca Retegui che prende il tempo a Juan Jesus e scarica un altro destro secco che non trova di poco la porta difesa da Meret.51' - Lukaku ci prova dalla distanza, sinistro potente su cui interviene Hien' GOL - Neres di tacco da fallo laterale innesca Anguissa battendo il raddoppio. Il centrocampista taglia in orizzontale sulla linea di fondo e serve a centro area arretrato per McTominay il quale, di piatto di prima, batte Carnesecchi32' - Palla splendida di Retegui che lancia in profondità Ademola Lookman. La punta nigeriana entra in area dalla sinistra, rientra verso il centro e calcia di destro sul primo palo non trovando però la porta.

27' GOL - Neres affonda dalla sinistra e prova il cross a centro area trovando una deviazione che invece mette in moto Politano, dimenticato all'altezza del primo palo, il quale stoppa e tira al volo una bordata sotto la traversa che non lascia scampo a Carnesecchi.22' - Djimsiti si fa rubar palla da David Neres che si lancia in contropiede a tutto campo ma, entrando in area di rigore, si fa deviare dal recupero monstre di De Roon l'assist a centroarea per Lukaku.17' GOL - Retegui raccoglie una palla vagante in area di rigore si gira e tira in un battito di ciglia e scarica un potentissimo sinistro che si infila sotto l'incrocio alle spalle di Meret.

14' Ederson si fionda su una palla respinta dalla difesa dopo un tiro di Lookman e prova la botta immediata dal limite che sfiora la traversa.11' Politano si accentra dalla destra con la sua classica manovra a rientrare e calcia sul primo palo non trovando di poco la porta.ATALANTA-NAPOLI: IL TABELLINOAtalanta-Napoli 2-3Marcatori: 17' Retegui (A), 27' Politano (N), 39' McTominay (N), 55' Lookman (A), 79' Lukaku (N)Assist: 39' Anguissa (N), 79' Anguissa (N)ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (83' Brescianini), Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Éderson, Ruggeri (68' Zappacosta); Samardzic (77' Pasalic); Retegui (68' De Ketelaere), Lookman (77' Zaniolo).

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Palestra.Allenatore: Gian Piero GasperiniNAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (82' Mazzocchi), Lukaku (84' Simeone), Neres (68' Spinazzola).A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Billing, Marin, Ngonge, Hasa, Raspadori.Allenatore: Antonio ConteArbitro: Andrea Colombo di ComoAmmoniti: Neres (N), Djimsiti (A), Ruggeri (A), Conte (N), Scalvini (A), Hien (A), McTominay (N)