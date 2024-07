Atalanta, il punto sui portieri: Carnesecchi, Gollini, Musso e un nome nuovo dal mercato

Un anno fa nessuno avrebbe mai detto chesi sarebbero ritrovati a trascorrere, ai Caraibi. Invece è andata proprio così. Mister Gasperini nella stagione appena trascorsa, non solo è riuscito a rilanciaredue talenti persi, maA luglio 2023 chiedeva necessariamente alla dirigenza che partisse uno tra l’argentino e il giovane ex Cremonese. Non è successo,: dopo vari esperimenti nella prima parte della stagione, Musso è diventato portiere d’Europa, arrivando ad alzare la Coppa a Dublino, Carnesecchi quello di campionato e Coppa Italia, arrivando a disputare una finale e ad ottenere il quarto posto Champions.

, e già questo sarebbe un bel risultato, ma ciò che ha superato ogni aspettativa è stata lche gli ha legati al punto da decidere di trascorrere le vacanze insieme con le loro famiglie questa estate.ora è molto probabile che lcerchi un’altra piazza per avere più spazio in campionato. Nell’estate 2021 era stato pagatodall’Atalanta che lo aveva prelevato dall’Udinese e, dopo un anno di svalutazione per le prestazioni poco convincenti (2022/2023), oggi si è rivalutato, che ha già fatto un sondaggio a Zingonia anche per Ederson.

- Mister Gasperini punterà suil portiere classe 2000 che ha ancora tante potenzialità inespresse, ma come secondodi rientro dal prestito al Napoli. Il portiere di Poggio Renatico ha un contratto con l’Atalanta fino al 30 giugno 2026, ma al Centro Bortolotti sarà solo di passaggio: piace molto alche gli affiderebbe i guantoni del titolare al posto di Di Gregorio.- L’Atalanta, che ha già salutato i suoi due giovani portieri, in prestito al Modena, e, allo Spezia, si ributterà quindi sul mercato per cercareUn’idea la dirigenza nerazzurra ce l’avrebbe già:a cui scade il contratto tra meno di un anno, reduce da 11 clean-sheet in 19 partite in Eredivisie. Il suo valore è di circa 7 milioni di euro.