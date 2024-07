Atalanta, UFFICIALE l'arrivo di Nicolò Zaniolo: i dettagli e le cifre dell'affare

Adesso è ufficiale: Nicolòè un nuovo giocatore dell'. Dopo la giornata di visite mediche di ieri (giovedì 4 luglio), è arrivato l'annuncio da parte del club bergamasco, tramite un comunicato sul sito ufficiale. Dopo l'avventura con la Roma, terminata l'8 febbraio 2023 con il passaggio in Turchia al, il trequartista torna in Italia in cerca di fortuna, alla corte di Gian Piero Gasperini.- Zaniolo arriva a Bergamo con la formula dela 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni + 2,5 di bonus, che può trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento del 60% delle presenze stagionali del giocatore. La clausola che è stata inserita all'interno dell'affare si riferisce all'integrità fisica del trequartista, che in carriera ha subito diversi gravi infortuni e non ha mai dato grandi garanzie dal punto di vista della continuità. In caso di riscatto, però, c'è già pronto un contratto con scadenza 30 giugno 2029.

- "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Galatasaray SK - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazione sportive del calciatore Nicolò Zaniolo, che a 25 anni appena compiuti ha già collezionato in carriera 94 presenze in Serie A (13 gol e 10 assist), 25 in Premier League (2 gol), 10 in Süper Lig (5 gol), 8 in Champions League (2 gol), 10 in Europa League (3 gol e 4 assist) e 22 in Conference League (7 gol e 3 assist), score al quale aggiungere le 2 reti messe a segno con la Nazionale Maggiore nelle 19 partite sinora disputate in maglia azzurra. [...] La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Nicolò Zaniolo, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".