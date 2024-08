Atalanta, nuova offerta per O'Riley: si libera Koopmeiners per la Juventus

Getty e Calciomercato.com

L'Atalanta tra poche ore sarà impegnata in una delle gare più importanti della sua storia,eppure la dirigenza nerazzurra non smette mai di lavorare. Con il mercato in chiusura tra una quindicina di giorni e diverse soluzioni ancora da risolvere, i bergamaschi non perdono tempo. Anzi,, strappato al Napoli, ora hanno migliorato l'ultima offerta, la terza, fatta in passato per il centrocampista offensivo del Celtic classe 2000La quarta offerta è infatti dima gli scozzesi di Glasgow non hanno ancora detto sì poiché continuano a chiedereÈ attesa ora una risposta del Celtic, che terrà presente laper giocare la Champions. Il ventitreenne ha infatti dato la precedenza all'Atalanta rispetto alla proposta del Brighton e spinge per essere allenato da Gasperini.

Con il caso Koopmeiners ancora da risolvere, ieri Gasperini l'ha definito "vittima delle beghe di mercato", l'Atalanta si assicurerebbe un futuro tuttocampista: O' Riley gioca davanti alla difesa ma può ricoprire anche il ruolo di trequartista. L'ultima stagione col Celtic ha messe a segno, protagonista dell'annata dei biancoverdi. Per il centrocampista un totale di 49 presenze tra tutte le competizioni.E, arrivando a O'Riley, l'Atalanta avrebbe il sostituto naturale di, sempre più diretto verso la Juventus., dal canto suo, sta facendo tutto il possibile per facilitare il suo trasferimento a Torino, e tutto sembra ormai maturo, nonostante da Bergamo non abbiano mai trattato volentieri la cessione del pilastro offensivo del centrocampo delle ultime stagioni.