Retroscena Brescianini: dallo stop col Napoli al blitz dell'Atalanta, cosa è successo davvero e il momento chiave

Un clamoroso colpo di scena. Sembrava tutto fatto per il passaggio dial Napoli. Il club partenopeo aveva battuto la concorrenza di Fiorentina e Atalanta e si era assicurato le prestazione del centrocampista classe 2000 del Frosinone. Uno scenario che, però, è improvvisamente cambiato al fotofinish, quando il passaggio in azzurro alla corte di Antonio Conte del calciatore cresciuto nel vivaio del Milan sembra ormai cosa fatta. Dopo l'accordo raggiunto ieri tra il Napoli e il Frosinone, proprietario del cartellino, oggi Brescianini si è recato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto con il club partenopeo.

Proprio durante le visite mediche, tra le 11.30 e le 12, il Napoli ha provato a cambiare le condizioni dell'accordo col Frosinone trovato ieri, sulla base del prestito oneroso a un milione di euro con obbligo di riscatto a 11 milioni. Il club partenopeo ha chiesto il prestito gratuito, una condizione che non solo non è affatto piaciuta al club laziale ma che ha spinto il club e l'entourage del calciatore a valutare nuove soluzioni.A quel punto, il direttore sportivo del Frosinone, club che aveva cercato il classe 2000 nelle scorse settimane e con cui entrambi hanno storicamente ottimi rapporti. In pochi minuti, proprio mentre Brescianini si apprestava a concludere l'iter medico, la società nerazzurra di Percassi ha formulato una proposta ufficiale da 14 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo e si è assicurata Marco Brescianini, che domani sosterrà le visite mediche con gli orobici.