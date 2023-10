Questa sera Viktors’infilerà la maglia, scenderà in campo e lotterà su ogni pallone, cercando il gol. Come tutte le altre volte. Ma questa gara per lui sarà diversa e assumerà i contorni della sliding door.quella che avrebbe potuto giocare in nerazzurro e che giocherà in biancoverde. Il colosso svedese è stato infatti il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva del club portoghese che ha anticipato tutti. Sull’ex attaccante delc’era infatti mezzae propriodi. L’allenatore di Grugliasco aveva intravisto in lui le caratteristiche perfette per l’erede dima il prezzo dell’affare e la possibilità di partecipare al braccio di ferro con, poi vinto, perhanno fatto sì che Gyokeres si trasferisse a Lisbonae per la gioia dei tifosi dei Leoni.A 25 anni, questa è l’opportunità della vita per lui e la sta sfruttando a pieno. Arrivato per, bonus compresi, e con una, nelleE l’inizio è stato profetico: ha debuttato infattial malcapitato. Da lì non si è più fermato. Segnagiocati in tutte le competizioni, si è preso la nazionale (4 marcature in 16 gettoni, il suo ruolino di marcia) e il record diHa sfilato il primato a, preso dal Braga nel 2021 per 16 milioni, col quale oggi condivide il reparto offensivo.- Cresce nel, squadra di un quartiere di Stoccolma, dove nasce e fa l'esordio nel 2015. A scommettere su di lui tre anni dopo è il solitoche lo porta in Inghilterra, lo fa giocare con l’under 23 e poi lo presta al. Va in prestito allo, poi al. È il 2021 poi quando l’attuale squadra di De Zerbi desiste, non crede fino in fondo nel proprio investimento e decide di venderlo, a titolo definitivo, al club di Championship.e a suon di gol porta i suoi in vetta, fino a sfiorare l’approdo inche mancava da 22 anni e svanisce ai rigori col. In estate, club e giocatore sanno che è il momento di salutarsi. In un’intervista Gyokeres ribadisce la sua volontà di partire: “Dobbiamo vedere se qualcuno riuscirà a soddisfare il mio club. Chiedono tanto. Tuttavia”, aveva ammonito. La sua cessione entra nei libri dei record anche per il Coventry City che mai aveva incassato una tale cifra. Prima di lui, per un incasso simile c’era da ritornareNonostante sia alto 187 cm,È un calciatore completo, agile, forte e veloce. Certo, la sua fisicità è anche la principale caratteristica del suo gioco, ma non l’unica. È infatti bravo ad attaccare la profondità, a difendere la palla e concludere in porta in svariati modi.l. Svelto e preciso nei dribbling e nell’1 vs 1, quando prende e parte palla al piede sembra unassatanato pronto ad assaltare l’area avversaria. E l’Italia, Gyokeres, ce l’ha nel destino. È stato infatti a lungo fidanzato cone che l’aveva seguito anche al Brighton. Non è dato sapere se i due siano ancora una coppia ma, di certo, c’è che ormai le distanze hanno preso il sopravvento. Niente Italia e per lui si sono spalancate le porte di una nuova avventura nella bellissima Lisbona e in un club storico ma assetato di nuovi successi in patria e in Europa.. Gasp lo sa e, non avendo il ‘sostituto’ Scamacca, dovrà fare ancora più attenzione a ciò che poteva essere e non è stato.