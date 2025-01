Atalanta, Pagliuca: "Sono un po' il Ted Lasso italiano. La famiglia Percassi ha superato le aspettative per molti anni"

AFP via Getty Images

Nel corso dell'intervista rilasciata al podcast The Deal di Bloomberg,, proprietario del 55 per cento delle quote societarie dell'Atalanta ha risposto così a gli chiedeva se si sentisse un po' il Ted Lasso italiano (protagonista di una fortunata serie dedicata al calcio): "Sì, un po’ così. Il calcio è una passione enorme.È la seconda squadra preferita da tutti, tranne che se vieni da Bergamo. La gente ama l’Atalanta perché è stata la piccola squadra che ce l’ha fatta.

Il motivo per cui abbiamo investito è che volevamo competere, e con quel settore giovanili competi ogni anno perché sfornano così tanti bravi giocatori.Quello che abbiamo fatto è stato cercare di portare un approccio più analitico e che loro erano indietro nel calcio, in generale, e quindi i Percassi volevano questo. Erano molto ricettivi a riguardo. Così abbiamo portato un team di statistiche. Abbiamo appena ampliato quel team, e Mike Zarin, che gestisce praticamente tutte le nostre operazioni statistiche, è venuto molte volte e si è rivelato essere un grande appassionato di calcio, sfortunatamente è un tifoso dell’Arsenal, ma in Italia è tifoso dell’Atalanta.

Stiamo facendo alcuni accordi con alcuni marchi globali in questo momento che, molto presto, saranno davvero trasformativi per l’Atalanta. E poi guardiamo alle strutture fondamentali. Abbiamo ampliato lo stadio, costruito i nuovi settori su entrambi i lati, e costruito un nuovo club come quello che abbiamo qui per i Celtics".