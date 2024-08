Getty Images

Il bollettino medico a due giorni dalOltre alla difesa, che resta in emergenza nonostante l'arrivo diè stato colpito da sindrome influenzale ed è a riposo da ieri, mentrelavora ancora a parte sul campo), anche l'attacco ha subìto una perdita importante.L'attaccante ex Roma era appena tornato disponibile dopo la lunga degenza dovuta alla tendinite al piede sinistro, che gli aveva fatto perdere anche la sfida di prestigio contro il Real Madrid. Un inizio di stagione che non promette nulla di buono per l'azzurro troppo spesso ai box.

Per questo l'Atalanta, nonostante la scelta didi tornare definitivamente ad allenarsi in gruppo chiudendo così le porte a una possibile partenza verso il PSG o l'Arsenal, continua a rimanere sul mercato degli attaccanti. Ha già fatto un sondaggio peril jolly del Napoli che saprebbe ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo (punta centrale, seconda punta, ala destra e sinistra ma anche trequartista), ma non è l'unico nome. Filtra infatti anche quello didel Crystal Palace, un classe 1998 da 20 milioni di euro. Di certo,i Percassi fino all'ultimo minuto del mercato terranno gli occhi aperti su tutte le opportunità da cogliere per il tridente.