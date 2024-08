Getty Images

Serie A, gli arbitri della 3a giornata: Guida per Juventus-Roma, Inter-Atalanta a Marchetti. Mazzoleni al var per Lazio-Milan

Redazione CM

25 minuti fa



L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 che inizierà ufficialmente con il calciomercato ancora aperto, con gli anticipi Venezia-Torino e Atalanta-Inter in programma già venerdì sera e con i big match Lazio-Milan e Juventus-Roma a farla da padrone. Rocchi si affida ai suoi uomini migliori, Marchetti, Massa e Guida in ordine, per gestire l'ultima giornata prima della prima sosta per le nazionali che servirà a tirare un primo bilancio di questo avvio di stagione.