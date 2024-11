Getty Images

Atalanta, Percassi: "I nuovi acquisti stanno ingranando. Sognare? Serve anche scontrarsi con la realtà"

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato a DAZN, in vista del match contro l’Udinese valido per la 12^ giornata di Serie A.



SOLD-OUT - "Siamo contenti, abbiamo fatto le corse per finire lo stadio quanto prima. Il fatto che sia sempre sold out è motivo di grande soddisfazione".



NUOVI ACQUISTI - "Stanno dando un contributo importante, siamo contenti. Si stanno integrando molto bene nel gruppo, il campo è determinante e siamo contenti".



PRAGMATICO O SOGNATORE? - "Bisogna avere tutte queste due caratteristiche. Bisogna sempre inseguire i sogni, ma anche scontrarci con la realtà. Oggi abbiamo una partita difficile contro una squadra forte, dovremo affrontarla al meglio".