Atalanta, quando torna De Ketelaere: i tempi di recupero aggiornati

22 minuti fa



L'Atalanta ha dovuto fare a meno, nell'ultima partita di campionato prima della sosta, di Charles De Ketelaere. Per il belga il bollettino parla di lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale sinistro, per cui rimane molto difficile un recupero per la prima dopo la pausa nazionali, contro il Parma.



De Ketelaere, autore di due reti e cinque assist in Serie A fino a questo momento nel 2024/25, rimane concentrato sull'obiettivo di un ritorno almeno per la Champions, il 26 novembre alle 21 in casa dello Young Boys già battuto dall'Inter in questa edizione. Nel frattempo, Gian Piero Gasperini ha recuperato Brescianini e può dare spazio a Samardzic.