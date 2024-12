Atalanta-Real Madrid 2-3, le pagelle di CM: Lookman è scatenato, sciagurato Retegui. Bellingham fenomeno

Getty Images

ATALANTA-REAL MADRID 2-3poteva probabilmente fare qualcosa in più sulla terza rete, quella decisiva, di Bellingham.: qualche problema nella ripresa (28' st Kossounou 6: entra con la solita tranquillità): tira un ospiro di sollievo quando esce Mbappèanche se nel gol di Bellingham c'è la sua zona scoperta, è uno dei migliori.: ci prova dalla distanza, sfiora un gol (28' st Zappacosta sv): non riesce a contrastare Bellingham nella terza rete madrilena: dominante e onnipresente, taglia e cuce, difende e attacca. Fa tutto e lo sa fare benissimo, anche al cospetto dei campioni d'Europa

: ha una buona occasione ma non ha i piedi di velluto (42' st Zaniolo sv)prestazione sotto la media (13' st: entra e aiuta la manovra offensiva, accendendo la luce con un paio di illuminazioni delle sue)che freddezza nel penalty realizzato (28' st: ha la palla del 3-3 e manda alto da un metro).fa tutto lui, segna e stava per fare segnare. Merita tanti complimenti, l'ultimo a mollare.: se la gioca senza una prima punta, poi li manda tutti in campo e sfiora il clamoroso pareggio dopo essere stato sotto di due gol.

Courtois 6,5Lucas Vazquez 5Tchouameni 5,5Rudiger 7Fran Garcia 6,5Brahim Diaz 6,5 (38' st Asencio sv)(38' st Modric sv)(42' st Arda Guler sv)(36' pt Rodrygo 6)