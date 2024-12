Atalanta-Real Madrid LIVE dalle 21: Retegui ancora in panchina, Lookman con De Ketelaere. Torna Vinicius

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

FORMAZIONI UFFICIALI

L'di Gian Pieronon si vuole fermare più e, dopo aver acciuffato il primato solitario in classifica in Serie A,campione d'Europa in carica, che ha bisogno assoluto di fare punti dopo tre sconfitte consecutive per rimettersi in carreggiata in ottica qualificazione. Situazione decisamente più serena per la Dea, reduce da due successi consecutivi e attualmente quinta in graduatoria. Con 5 punti in più rispetto agli attuali 11 nelle ultime tre partite, l'Atalanta sarebbe certa del passaggio agli ottavi di finale.RETI:Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. GasperiniCourtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Brahim Diaz, Valverde, Ceballos; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. AncelottiARBITRO: MarciniakVAR: KwiatowskiESPULSI:Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. GasperiniCourtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Brahim Diaz, Valverde, Ceballos; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. AncelottiAZIONI SALIENTI