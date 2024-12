Atalanta-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La squadra nerazzurra è reduce da nove vittorie di fila in campionato e adesso punta a rimanere nelle prime otto in Champions League, traguardo raggiunto dopo il largo successo sullo Young Boys. I blancos di Carlo Ancelotti invece nell'Europa più bella hanno perso ad Anfield contro il Liverpool e in totale hanno collezionato solo due vittorie e ben tre sconfitte. Insomma,: l'Atalanta è migliorata, il Real peggiorato.

: Atalanta-Real Madrid: martedì 10 dicembre 2024: 21.00Tv: Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 253: Sky Go, NowMister Gasperini non sa ancora se recupererà, che anche oggi ha svolto solo parte della seduta con i compagni, mentre dovrà sicuramente rinunciare aoltre che a Scamacca. Retegui ha riposato contro il Milan per cui si candida a una maglia da titolare, così come Kossounou in difesa. Ancelotti invece ha la coperta corta in diversi reparti: deve fare a meno di, fuori per un problema muscolare accusato con il Girona. Da quella partita è uscito malconcio ancheIl centrocampista inglese ha avvertito un fastidio al flessore della gamba sinistra e ha chiesto il cambio per precauzione. Vinicius Junior è nuovamente a disposizione, così come Rodrygo e Alaba.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-REAL MADRID: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman.. Gasperini.: Courtois; Fran Garcia, Rudiger, Raul Asencio, Valverde; Ceballos, Tchouameni, Modric; Mbappé, Brahim Diaz, Arda Guler.. Ancelotti.Sky.La sfida fra Atalanta e Real Madrid sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 253 in esclusiva assoluta.Sarà disponibile su Sky go. Gli utenti potranno vedere Atalanta-Real Madrid in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. La partita verrà trasmessa anche su Now.

La telecronaca del match sarà a cura di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.