Il Real Madrid torna a vincere ma trema per Bellingham: è a forte rischio per l'Atalanta

per il possibile nuovo infortunio di una delle sue stelle. Anche perché martedì 10 dicembre i campioni d'Europa fanno visita alla squadra più in forma del momento, l'Atalanta, reduce dalla vittoria contro il Milan che la mantiene ai vertici della Serie A., che riscatta il ko nell'infrasettimanale contro l'Athletic Bilbao e vale il riavvicinamento a -2 - e con una partita da recuperare - dal Barcellona (fermato a tempo scaduto dal Betis Siviglia sul 2-2),, che costringe Ancelotti a sostituirlo con Ceballos a mezzora dal termine. Una situazione da valutare ovviamente nelle prossime ore, perché i blancos hanno affrontato sin qui una serie impressionante di infortuni – ultimo in ordine l'ennesima ricaduta del brasiliano Rodrygo a poche ore dalla trasferta di Girona – e perché il match con l'Atalana della prossima settimana è fondamentale per il cammino in Champions dopo il doppio ko contro Milan e Liverpool.Non l'unico intoppo che le merengues hanno dovuto registrare e che complica ulteriormente la preparazione delle prossime partite:, vittima di un problema non meglio precisato e sostituito da Fran Garcia. Queste ultime defezioni si aggiungono a quelle di Alaba (sulla strada del recupero dal grave infortunio al ginocchio della passata stagione), Carvajal, Eder Militao e Camavinga., che sigla il 3-0 e cancella il rigore fallito a Bilbao, ma sale soprattutto a quota 11 gol stagionali., che ha recuperato dall'infortunio accusato nelle scorse settimane e si candida per una maglia da titolare contro l'Atalanta.