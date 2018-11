Continua la preparazione dell'Atalanta al centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima sfida contro l’Inter, in programma a Bergamo domenica alle 12.30. La squadra oggi ha lavorato divisa in due gruppi: al mattino chi è sceso in campo a Bologna, al pomeriggio chi non ha giocato al Dall'Ara.

A parte Masiello, Toloi, Tumminello e Varnier.



Domani è in programma un allenamento a porte chiuse sempre al centro Bortolotti di Zingonia.