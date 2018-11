Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: “Siamo partiti bene poi su un rovesciamento abbiamo subito un gol che ha messo la gara in salita. Quello che mi è piaciuto è che non ci siamo disuniti, ma, al contrario, abbiamo costruito la nostra partita con pazienza e fiducia. Zapata? Dà dei segnali importanti come quello di oggi. Aver segnato è importante per il suo suo morale. Da lui mi aspetto di più, col miglior Zapata le nostre potenzialità crescono. Sappiamo che l’Inter quest’anno è davvero forte. Ora è nel suo momento migliore e forse sarebbe stato meglio affrontarla prima, l’allenatore è bravissimo, ma noi ce la giochiamo con maggiore serenità ed entusiasmo“.