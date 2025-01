Atalanta-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Torna in Serie A l'Atalanta dopo una bella iniezione di fiducia.di entusiasmo e sicurezza nei propri mezzi. L’Atalanta, terza a -4 dall’Inter e a -7 dal Napoli, vuoledomenica il derby di Milano e, a seguire, Roma-Napoli. All'andata l'Atalanta, ma Retegui aveva impresso la sua firma, da pochi giorni a Bergamo. I granata non perdono dal 21 dicembre e arrivano da ctra cui i pareggi con Juve e Fiorentina, e nell'ultima partita hanno steso il Cagliari 2-0.

Partita: Atalanta-TorinoData: sabato 1 febbraio 2025Orario: 18.00Canale tv: DaznStreaming: DaznDa Zingonia arriva la notizia più bella: ieri per la prima volta Scamacca ha lavorato parzialmente in gruppo. Il suo rientro si avvicina. Terapie invece per Kossounou, Lookman, Kolasinac e Scalvini: per il difensore non è stato ancora programmato alcun controllo, prima bisogna capire come evolve il quadro clinico. Coperta corta quindi in difesa, con gli uomini contati, mentre in attacco è in pole Samardzic che a Barcellona ha riposato. Mister Vanoli sarà sempre senza l'ez Zapata, Vojvoda, Schuurs, Ilkhan, Savva ed è a forte rischio anche Ilic, che si sta riprendendo da un guaio alla coscia ed è coinvolto in voci di mercato. Come Ricci, ambito dal Milan, ma il Toro ha alzato un muro.

Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Hien; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.: Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Che Adams. All. Vanoli.

La telecronaca della partita sarà affidata a Edoardo Testoni e Marco Parolo.