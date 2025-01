Beppe Riso: "Frattesi resta all'Inter, lui via era più una mia idea". E risponde su Milan-Lucca e Atalanta-Maldini

Getty Images

, noto agente, ha parlato all'esterno della sede dell'Inter dopo aver trattato i rinnovi dei giovani nerazzurri De Pieri e Lavelli:. È contento di restare, la sua uscita era più un’idea mia. Dei discorsi con la Roma ci sono stati a inizio mercato ma come detto era una cosa mia, non era di Inzaghi né dell’Inter. Lui è contento, e l’ha già detto. Se ne riparla in estate? Non ci abbiamo pensato. Ausilio dice che sono simpatico ma anche lui lo è. De Pieri è fortissimo, c’è grande emozione. Sono felice per lui, è un ragazzo diverso dagli altri, è speciale. Il prossimo è Lavelli? Credo di sì".

Poi un paio di risposte al di fuori dell'ambito nerazzurro: "opzione per il Milan? Ma ho letto di Gimenez...all’Atalanta è un'operazione chiusa? No, non abbiamo chiuso”.