Atalanta, trauma cranico per Djmsiti contro l'Udinese: dentro Hien

AFP via Getty Images

Brutte notizie per l'Atalanta durante la partita contro l'Udinese. Al 22' del primo tempo, Berat Djimsiti è stato costretto a chiedere il cambio per un trauma cranico in seguito a uno scontro di gioco con l'esterno dei friulani Ehizibue. Anche per il bianconero qualche problema che, però, non gli ha impedito di rientrare in campo dopo esser stato medicato.

Al suo posto è entrato Hien, che Gasperini aveva lasciato a riposto in quanto diffidato. Da capire ora l'entità del problema di Djimsiti, con ulteriori informazioni sulle sue condizioni attese nelle prossime ore.