Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il rinvio della partita e l'allenamento svolto su un campo sintetico a Udine, l'Atalanta ieri sera sarebbe dovuta rientrare a Bergamo in aereo. Ma a causa di un imprevisto, un guasto al velivolo, la squadra è rientrata in pullman a Bergamo.



IL PRECEDENTE- Non è la prima volta che un problema tecnico al volo comporta cambi di programma per la Dea: meno di due settimane fa infatti, mercoledì 24 novembre, la squadra aveva dovuto slittare di qualche ora la partenza per Liverpool, saltando così l'allenamento previsto in terra inglese alla vigilia della gara di Champions.