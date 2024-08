GETTY

Atalanta, visite mediche per Retegui: i dettagli dell'affare

Redazione CM

2 ore fa



Colpo dell'Atalanta. In poche ore, dopo l'infortunio di Gianluca Scamacca, i nerazzurri hanno trovato il sostituto. Si tratta di Mateo Retegui: manca solo l'annuncio ma il centravanti della Nazionale sarà presto un nuovo giocatore atalantino.



Di fatti ex Genoa, l'attaccante è arrivato intorno alle 9 a Milano per sostenere le visite mediche. Concluse queste, si passerà all'ufficializzazione. A Bergamo, Retegui arriva per 25 milioni di euro complessivi, 22 di base fissa più 3 di bonus. Dovrebbe firmare un contratto di 5 anni con la Dea e potrebbe esordire già nella Supercoppa europea, dove la squadra di Gasperini affronterà il Real Madrid di Ancelotti..