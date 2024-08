Atalanta, visite mediche per Samardzic: manca solo la firma, tutti i dettagli FOTO e VIDEO

Redazione CM

23 minuti fa

10

Tutto fatto per il trasferimento di Lazar Samardzic dall'Udinese all'Atalanta: il centrocampista si trasferisce dal club friulano a quello bergamasco a titolo definitivo per un importo pari a 20 milioni più 3 di bonus. Nel corso della mattinata di oggi, il fantasista serbo sta svolgendo le visite mediche presso la clinica La Madonnina, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà alla società della famiglia Percassi per i prossimi - con ogni probabilità - 4 anni. Samardzic, ricordiamo, non è stato convocato dall'Udinese in vista del debutto stagionale in Serie A contro il Bologna (quest'oggi alle 18.30).



LA TRATTATIVA - Samardzic si è sempre più avvicinato all’Atalanta, ma la vera svolta è arrivata nella giornata di ieri. La trattativa con l’Udinese è stata definita nelle ultime ore, dopo i primi concreti sondaggi effettuati negli ultimi giorni, in concomitanza con la sempre più prossima definizione del passaggio di Teun Koopmeiners alla Juventus. La Dea, che ha sempre trattato in parallelo col Celtic Glasgow il possibile trasferimento del classe 2000 Matt O’Riley, ha deciso di virare con forza su Samardzic, vista la valutazione più bassa e più facilmente trattabile rispetto a quella del giocatore della squadra scozzese, su cui c’è pure il Brighton.



ARRIVA ANCHE WESLEY - Wesley, al contempo, può essere considerato il nuovo terzino destro dell'Atalanta: è stato completato l'accordo per 16 milioni di euro, più 4 milioni di bonus, che permettono all'affare di raggiungere quota 20 milioni. Nei prossimi giorni, seguiranno le visite mediche, in vista della firma sul contratto con il club lombardo. All'interno della trattativa, ricordiamo, è prevista anche una clausola di rivendita pari al 10% da riservare al Flamengo, società proprietaria del cartellino dell'esterno brasiliano classe 2003.