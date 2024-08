L'Atalanta accelera per Samardzic: a rischio la convocazione per Bologna-Udinese

La trattativa con l’Udinese sta procedendo anche in queste ore, dopo i primi concreti sondaggi effettuati negli ultimi giorni, in concomitanza con la sempre più prossima definizione del passaggio dialla Juventus. La Dea, che ha sempre trattato in parallelo col Celtic Glasgow il possibile trasferimento del classe 2000 Matt O’Riley, avrebbe deciso di virare con forza su Samardzic, che ha una valutazione più bassa e più facilmente trattabile rispetto a quello del giocatore della squadra scozzese, su cui c’è pure il Brighton., che nell’ultima stagione è stato vicinissimo prima all’Inter e poi al Napoli, l, che nella prima fase di questa sessione di mercato aveva intrattenuto dei discorsi pure con Lazio, Milan e Fenerbahce. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano,per la partita che domani vedrà i bianconeri impegnati al “Dall’Ara” sul campo del Bologna (ore 18.30).- Sul futuro di Samardzic all’Udinese si è espresso in conferenza stampa il neo-tecnico friulano Kosta Runjaic: "Vedremo, il mercato è ancora aperto e ci sono tanti rumors. Siamo professionisti e non verremo distratti. La squadra è concentrata per domenica e sono convinto che ognuno di loro darà il 100%". Questo invece il punto fatto qualche ora prima dal dgSe qualcuno che lo vuole facesse un’offerta importante e congrua per il giocatore ci siederemmo".