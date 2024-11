Atalanta, Zaniolo e le aspettative: "Bisogna conviverci. Vado avanti per la mia strada, allenamento e vita d'atleta"

AFP via Getty Images

L'vince sul campo dello Stoccarda nella quarta giornata della fase campionato di Champions League e ritrova. Primo gol con la maglia della Dea per l'ex Roma, che a fine partita è intervenuto a Sky Sport.- "Sono felice. Era un campo difficilissimo, lo Stoccarda è molto forte e vincere qua non era scontato. Hanno battuto la Juventus e hanno giocato contro il Real Madrid. Siamo stati bravi a difenderci e soprattutto ad attaccare".- "Il gol dà spinta e fiducia a un attaccante. So che devo ancora migliorare tanto e capire i meccanismi, ma ce la sto mettendo tutta".

- "Le aspettative quando giochi ad alti livelli ci sono e devi imparare a conviverci. Io penso solo ad allenarmi e dare il meglio. Ci sono momenti belli e brutti. Io continuo a fare la mia strada, quella dell'allenamento e della vita d'atleta, poi in campo se c'è la risposta è ancora meglio".- "Ogni squadra ha le sue caratteristiche e il suo modo di esprimersi. La Premier è dispendiosa dal punto di vista fisico, in Italia c'è più tattica e posizione. Magari in Europa ci sono più spazi e in Italia meno. In Europa non ci sono partite facile, ma la differenza vera e propria è di spazi e a livello fisico".