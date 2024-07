Atalanta, Zaniolo o De Ketelaere: chi gioca titolare e come cambiano le gerarchie

Un grande ritorno, per la Serie A e per ilè tornato in Italia e ha firmato per l', dove trova una folta e agguerrita concorrenza:Zaniolo, dopo l'esperienza in prestito all', ha fatto ritorno alma solo momentaneamente, perché per rilanciarsi il classe 1999 ha deciso di andare alla Dea che a sua volta ha ricambiato la fiducia puntando forte sull'ex Roma.Una freccia in più nella faretra diche, senza scomodare le punte centrali (Gianluca Scamacca ed El Bilal Touré), nel reparto offensivo gode di grande abbondanza: Ademola Lookman è una certezza da seconda punta di sinistra, a destra c'è anche Charles De Ketelaere senza dimenticare il jolly Teun Koopmeiners corteggiato dalla Juventus.