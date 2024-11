Getty Images

Penultima gara della 12esima giornata di campionato: all'U-Power Stadium disi affrontano i padroni di casa e la. Due sconfitte di fila per i brianzoli contro Atalanta e Milan nelle ultime uscite, non senza polemiche, mentre invece i biancocelesti volano sia in Europa League, con 4 vittorie su 4 partite, sia in campionato dove all'alba del turno sono terzi a pari merito con Atalanta e Fiorentina.Baroni fa rifiatare Castellanos e avanza Dia nel ruolo di centravanti, con Zaccagni e Pedro sulle fasce e Vecino nel mezzo assieme a Guendouzi e Rovella. Nesta conferma i tre davanti, Djuric Mota e Maldini, mentre Pessina si accomoda ancora in panchina per fare spazio a Bondo e Bianco in mediana.

Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric.Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Vecino, Rovella, Guendouzi; Pedro, Dia, Zaccagni.