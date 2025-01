Atalantamania: che super Brescianini e con Retegui niente è ancora deciso!

Getty Images

Non ce l'ha fatta Koopmeiners a fare un favore alla sua ex segnando contro il Napoli.ma è rammaricata di non essere a -4 dai partenopei, è perché in fondo sa che niente è ancora deciso. Questa volta dal cilindro Gasperini estrae il jolly Brescianini, senza togliere Retegui dal campo. Le mosse giuste: quelle che, perché li fa un po' tutti. L'abbiamo già visto centrocampista ma anche trequartista, esterno offensivo e falso nove che si insinua. Brescianini, che a dispetto del nome è nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, conserva questo segreto:Per undici volte su diciotto è partito dalla panchina in questa Serie A, eppureCon il Lecce, all'esordio, segnò pure doppietta. Ieri, ancora più pesante, il bis di assist. Se ne parla poco di lui che, zitto zitto, mostra qualità da vendere. Essenziale nei prossimi mesi. Chissà, magari anche in Champions.

Non c'è bisogno di tante parole, ha ragione il Gasp:Di mancino, in acrobazia, di destro, pulito, di testa, di rapina, d'astuzia. Ci crede sempre fino in fondo, ieri aveva solo bisogno del compagno giusto, di qualcuno che riuscisse a servirlo sul più bello. E con Brescianini in meno di un quarto d'ora è stato uno spettacolo:. Retegui ha una media micidiale in Serie A: