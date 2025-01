Getty Images

Il sabato disi apre convalida per la. Alscontro tra la squadra die quella di: i primi arrivano da una grande vittoria controche li ha portati a +3 sulla zona retrocessione, i secondi, battuti nella gara d’andata, arrivano da una manita rifilata in Champions alloe ora vogliono tornare alla vittoria che in Serie A manca dal 22 dicembre. Squadra al completo, soprattutto in attacco, per i lariani; i bergamaschi invece potrebbero fare ampio turnover in vista della trasferta decisiva a Barcellona.

Butez; Engelhardt, Dossena, Kempf; Fadera, Perrone, Da Cunha, Moreno; Paz, Strefezza, Diao.Cesc Fabregas.Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Retegui.Gian Piero Gasperini